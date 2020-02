TMW - Lazio, Parolo gufa l'Inter: "Il derby? Io sono milanista da sempre..."

Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

Il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha commentato in zona mista, ai microfoni di TMW, il match vinto sul campo del Parma (1-0 il risultato finale): “Era quello che volevamo dopo i risultati di ieri, soprattutto quello della Roma. Volevamo vincere e mettere altri tre punti tra noi e il quinto posto e ci siamo riusciti. Abbiamo fatto una grande partita a livello di voglia, di intensità, bella la gioia finale con i nostri tifosi che sono venuti a vederci fuori casa. È stato bello, dobbiamo continuare così”.

Ora si può sognare?

“Io penso che il nostro sogno deve fare da traino per centrare il nostro obiettivo che è quello della Champions. Poi se ad aprile-maggio saremo ancora in questa posizione allora punteremo tutto su quello, ma prima dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo principale. Stiamo facendo un bel percorso di crescita”.

Il Parma ha recriminato tanto.

“C’era anche un episodio su Correa. Abbiamo giocato di fisico, se si fischia ogni contatto non si va più avanti”.

La Lazio oggi non aveva cinque titolari.

“Io ho sempre detto che questa squadra ha un gruppo forte, chi gioca fa da traino anche per chi non gioca. Si pedala, si lavora tanto. Mi dispiace per l’Europa League, dove abbiamo sbagliato alcune partite e si diceva che ci mancavano le riserve. Oggi avevamo tutti gli occhi puntati su questo aspetto e abbiamo dimostrato di essere tutti pronti per dare il loro contributo”.

Il derby?

“Io sono milanista fin da quando ero piccolo, quindi tifo per il Milan”.

Il Parma può puntare all’Europa?

“È una squadra forte, ha giocatori importanti, tanta fisicità, può veramente far bene. Sarà una lotta difficile, ma se continuano a credere in questo sogno possono farcela”.