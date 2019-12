Fonte: Dal nostro inviato, Marco Conterio

Il centrocampista della Lazio Marco Parolo ha commentato in zona mista il successo in Supercoppa contro la Juventus: "Se è la miglior Lazio degli ultimi anni? Lo vedremo a fine stagione. Qui ora siamo tutti bravi ad esaltarci ma poi all'improvviso ci dite che siamo delle p***e. Oggi siamo stati grandissimi, ci meritiamo quello che stiamo facendo. I risultati ci stanno premiando ed è bello portare a casa un trofeo in più per Natale". Chiosa finale poi sul fatto che oggi è arrivato un altro successo per 3-1 sulla Juve e una battuta: "Sapevamo che così vincevamo! Sempre 3-1 con gol alla fine, eravamo quindi sicuri (ride, ndr)".