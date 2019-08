Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Federico Gaetano

Nome nuovo per il reparto avanzato della Lazio. Secondo quanto raccolto da TMW, i biancocelesti pensano infatti a Carlos de Pena, esterno d'attacco classe 1992 in forza alla Dinamo Kiev. Italo-uruguaiano, De Pena in questa stagione ha già realizzato una rete e due assist.