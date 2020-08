tmw Lazio, Reina atteso nel ritiro di Auronzo alle 16.30: primo allenamento alle 17

Oggi sarà il giorno di Pepe Reina alla Lazio. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, in attesa dell'ufficialità del suo passaggio in biancoceleste il portiere arriverà oggi nel ritiro di Auronzo di Cadore intorno alle 16.30 e con ogni probabilità si recherà direttamente in campo per l'allenamento delle ore 17.