tmw Lazio, rifinitura in vista del Cluj: assenti Romagnoli e Radu. Le immagini

Seduta di rifinitura a Formello per la Lazio di Maurizio Sarri in vista della sfida di domani in Conference League contro il Cluj. Assenti Alessio Romagnoli e Stefan Radu, che non saranno a disposizione del tecnico per la sfida europea. Di seguito le immagini di TMW.