TMW - Le cifre dell'offerta Chelsea per Barella: si va verso il no

© foto di Federico Gaetano

Il Chelsea ha proposto un contratto faraonico a Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari e della Nazionale italiana. Nonostante lo scetticismo di una certa ala dei dirigenti Blues, la proposta è di 55 milioni di euro per la società sarda più un quinquennale da 5 milioni netti a stagione. Insomma, una proposta straordinaria per il calciatore, con Sarri che lo ha espressamente richiesto. Il problema, già anticipato ieri sera, rimane. Perché il giocatore non sarebbe convinto che una esperienza all'estero, in questo momento storico, possa far bene alla propria carriera. Così, al di là del pressing di Giulini, Barella rischia di rimanere per poi essere uomo mercato in estate, con tutte le big interessate.