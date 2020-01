© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Possibile ritorno in Italia per Omar El Kaddouri. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il centrocampista attualmente in forza al PAOK Salonicco piace infatti al Lecce che sta lavorando per portarlo in Salento con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A del club pugliese.