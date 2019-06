TMW - Lecce, Benzar e Shakhov in Puglia da ieri. Si lavora per l'attacco

Romario Benzar e Jevhen Shakhov, rispettivamente terzino destro e centrocampista: altri due colpi per il Lecce. Il club giallorosso, infatti, ha definito le trattative per i due calciatori che, da ieri pomeriggio, sono in Puglia. Nelle prossime ore entrambi si sottoporranno alle visite mediche di rito, prima di mettere nero su bianco con i salentini. Poi sarà la volta della presentazione alla stampa, presumibilmente nella giornata di sabato. La rosa da Serie A prende forma, il direttore sportivo Mauro Meluso proverà a consegnare nelle mani del tecnico Fabio Liverani gran parte della rosa della prossima stagione già per l'avvio del ritiro.

Continua a tenere banco, invece, la questione attaccante. Sfumato Burak Yilmaz, per volontà del Besiktas che è pronto a concedere la fascia da capitano all'attaccante turco, le attenzioni sono tutte su Diego Farias (che, per il momento, ha messo un stand-by l'offerta del ds Meluso) e Gianluca Lapadula. Ma, come ha abituato in queste prime settimane di mercato la società giallorossa, non è da escludere un altro colpo dall'estero.