Fonte: dal nostro inviato, Dennis Magrì

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Dopo il rinvio di ieri sera l'appuntamento per il calcio d'inizio della sfida tra Lecce e Cagliari è stato fissato alle 15 di oggi ma la situazione allo stadio Via del Mare non è poi migliorata così tanto. Nella città salentina sta infatti continuando a piovere e anche se non con l'intensità di quando Lucioni e Nainggolan, insieme all'arbitro Mariani, hanno deciso che non era il caso di iniziare il match, le condizioni sono ancora pessime e il di un altro rischio rinvio è concreto.