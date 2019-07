TMW - Lecce, ecco Benzar: "Felice e orgoglioso di giocare in Serie A"

Fonte: Dennis Magrì

Romario Benzar, nuovo terzino del Lecce, è stato presentato questa mattina alla stampa: "Sono felice di essere arrivato a Lecce, mi auguro di poter crescere ed essere importante per questa società. È una squadra, quella giallorossa, che mi piace. Mi auguro di poter dare un grosso contributo alla causa. Serie A? Sono felice e orgoglioso di poter far parte di un campionato così competitivo. Amo attaccare e correre sulla fascia. Scendo sempre in campo con l'obiettivo di vincere".

Sugli attaccanti italiani e sulla città: "Conosco Icardi, Cristiano Ronaldo. Sono attaccanti che apprezzo, le loro qualità sono note. La città è fantastica, a breve porterò con me anche mia moglie e mio figlio"