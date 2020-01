Fonte: da Milano, Simone Bernabei

Ultime in arrivo da Milano sul futuro del centrocampista francese Giannelli Imbula: per il giocatore in uscita da Lecce probabile futuro in Cina. No alla prima offerta pervenuta dall'Hebei Fortune, ma ci sono altri club, sempre dalla lega cinese, interessati al giocatore dello Stoke City. Lecce e agente aspettano ora l'offerta giusta in questo senso.