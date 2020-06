tmw Lecce, lunedì arriva il Milan: Donati e Deiola due assenze pesanti per Liverani

vedi letture

Quella sconfitta così rumorosa contro l’Atalanta per 7-2 sembra già un lontanissimo ricordo. Era l’1 marzo, ultima partita prima dello stop dovuto all’espansione del Covid nel nostro Paese. La partita delle polemiche nelle settimane successive, sul permesso dato ai tifosi bergamaschi di giungere allo stadio “Via del Mare”. Il Lecce riparte da lì, dalla correzione di quegli errori commessi in quel pomeriggio dalle temperature primaverili. Son passati 109 giorni, molti dei quali con i calciatori che si sono allenati tra le mura domestiche. La vera incognita, quindi, sarà la condizione atletica.

Le assenze - Non saranno della partita contro il Milan gli acciaccati Deiola, Dell’Orco e Farias, resta in dubbio Barak che si è allenato a parte ieri. Non ci sarà neppure lo squalificato Donati, che una gara come quella contro i rossoneri avrebbe voluto giocarla a tutti i costi. Sarebbe stato il derby personale per il terzino destro giallorosso, cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Assenze pesanti, perché fin dai rispettivi arrivi Donati e Deiola sono risultati fondamentali nello scacchiere tattico di Fabio Liverani, che a loro non ha praticamente mai rinunciato.

Gli impegni di giugno - Un fine mese di fuoco quello che attende i salentini, perché subito dopo il Milan ci sarà l’ostico impegno all’Allianz Stadium contro la Juventus. Due partite nelle quali il Lecce parte con lo sfavore del pronostico, ma il campionato ha detto che Mancosu e compagni hanno il vizio di compiere le imprese (la vittoria a Napoli, i pareggi contro Inter e appunto Milan e Juventus all’andata). Evitare di inserire il numero zero nella casella dei punti fatti dopo questi 180’ sarebbe già una grande cosa in vista degli scontri diretti in programma nel resto del calendario.

La probabile formazione anti-Milan - Complice l’assenza di Donati, sulla destra grande occasione per Rispoli (l'alternativa è Meccariello), che nell’ultima gara ufficiale è rimasto in panchina. La coppia centrale di difesa sarà la solita, quella formata da Lucioni e Rossettini, con Calderoni a sinistra. A centrocampo ballottaggio Tachtsidis-Petriccione per prendere il posto di Deiola, con Majer e Barak a completare il reparto. Poi l’altro dubbio è in avanti: Mancosu o Falco? Dovesse partire dal 1’ il capitano, sarà un 4-3-2-1 con Lapadula unica punta e Saponara trequartista; con il fantasista, invece, 4-3-1-2 classico. Nel corso di queste settimane, Liverani ha lavorato anche sulla difesa a tre ed è una soluzione assolutamente da non scartare.