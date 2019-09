Fonte: Dall'inviato Dennis Magrì

Luca Rossettini, difensore del Lecce, al termine della partita contro l'Hellas Verona è intervenuto in mixed zone: "Bisognava essere più cattivi, è stata una brutta prestazione. Speriamo che influisca a livello psicologico, in modo da cambiare registro. Abbiamo due settimane per lavorare sugli errori insieme al mister e allo staff, così proveremo a ripartire subito al meglio".