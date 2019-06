TMW - Lecce, si lavora per Rohden

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Non solo Burak Yilmaz. Il Lecce è a lavoro su più fronti. E l’ultima idea è il centrocampista Marcus Rohden, che non rinnoverà il contratto con il Crotone e ha diversi estimatori non solo in Italia. Il Lecce ci pensa ed è un’idea che potrebbe diventare qualcosa di più nelle prossime settimane. Rohden la nuova idea per il centrocampo...