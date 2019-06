TMW - Lecce, Sticchi Damiani: "Via del Mare pronto per la prima giornata"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, durante la conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti (che è in corso) ha dichiarato: "Siamo felici di poter continuare la nostra collaborazione con la Banca Popolare Pugliese, negli anni abbiamo sempre aumentato il nostro rapporto. È tra le quattro aziende che avranno una posizione sulle maglie della prossima stagione e che oggi sveleremo. Sullo stadio siamo in attesa della pubblicazione del bando. L'US Lecce è già partita con una serie di lavori per la ristrutturazione dell'impianto di gioco, sarà pronto per la prima giornata. Ad ora siamo partiti con le nostre risorse, speriamo di poter regolare la nostra collaborazione col comune. Per quanto riguarda gli abbonamenti, invece, si potranno sottoscrivere a Lecce, Aradeo e Tricase e rateizzare".