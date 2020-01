© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lecce al lavoro sul mercato. Andrea Tabanelli va al Frosinone a titolo definitivo, accordo raggiunto. Si cerca una sistemazione per Imbula che dopo le sirene cinesi potrebbe avere mercato in Turchia. Mentre Benzar è un’idea del Perugia, contatti in corso.

Si lavora in entrata per Riccardo Saponara in prestito: la trattativa con la Fiorentina è in corso e ci sono buone possibilità affinché possa arrivare la fumata bianca in settimana. Intanto il Lecce si cautela e pensa anche a Zajc, ex Empoli. Il Lecce, che intanto pensa ancora a Ionita ma bisogna vincere la resistenza del Cagliari, è al lavoro sul mercato, il ds Meluso si muove...