© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lecce al lavoro sul mercato. In entrata si continua a lavorare per Ionita oppure Acquah se il Cagliari dovesse opporsi alla cessione in prestito con obbligo di riscatto. E si avvicina anche Riccardo Saponara dalla Fiorentina in prestito. Sul fronte uscite Imbula è un’idea concreta del Leganes, Benzar va verso il Perugia, Tsonev ad un passo dal Potenza e Dubickas in direzione Gubbio. Il Lecce è al lavoro, il ds Meluso si muove su più fronti...