Va in scena oggi, a partire dalle 11, l'incontro tra allenatore, capitani e arbitri della Serie A, in Lega Calcio a Milano. L'uomo più discusso, l'arbitro Michael Fabbri, è arrivato da pochi minuti nella sede dell'incontro e c'è da scommettere che sarà al centro di molte discussioni, per il calcio di rigore non assegnato al Milan nella sfida di sabato pomeriggio contro la Juventus all'Allianz Stadium.