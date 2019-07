Fonte: dall'inviato Simone Bernabei

Terminata da poco l'assemblea in programma oggi in Lega a Milano, con alcuni dei vari protagonisti (oltre al presidente Scaroni del Milan infatti tra gli altri anche i nerazzurri Marotta e Antonello, Cellino, Romei e il duo viola Pradè-Barone) sono già andati via, mentre il resto delle personalità presenti è ancora dentro. Di seguito il report dell'incontro.

"L'Assemblea della Lega Serie A (...) ha approvato il budget relativo alla stagione 2019-20. Per quanto riguarda la proposta di Mediapro, alla luce di una complessiva valutazione positiva dell'offerta e contestualmente di alcuni aspetti da chiarire, le Società hanno deciso di tenere aperta l'assemblea e dato mandato al Consiglio e all'ad Luigi De Siervo di proseguire la trattativa con la controparte nei prossimi giorni. Il calendario della Serie A sarà compilato con il metodo tradizionale "a specchio" utilizzato finora, ma allo stesso tempo sarà effettuato uno studio sull'impatto per la prossima stagione di un sorteggio con modalità differenti. Le società hanno infine deciso di prorogare l'Accordo Collettivo LNPA-AIC per una stagione, aprendo nelle prossime settimane un tavolo di lavoro".