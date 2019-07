TMW - Leo Junior: "Torino, serve mentalità vincente. Gasp tipo da Juve"

Fonte: Dal Brasile, Tancredi Palmeri

Leo Junior, ex calciatore brasiliano che in Italia ha vestito la maglia di Pescara e Torino, ha parlato dal Brasile al microfono di Tuttomercatoweb.com.

Il Torino è tornato in Europa. "Ho seguito, poteva tornarci tramite il campo senza attendere le disgrazie altrui. Tuttavia va bene così, il Toro non ha fatto nulla di sbagliato. Anzi. Gli altri hanno sbagliato, speriamo che possa sfruttare questa chance".

Chi intriga dei granata? "Forse manca un po' la mentalità vincente, mi sembra una squadra abbastanza buona ma serve proprio una certa mentalità".

Gasperini, suo ex compagno al Pescara, ha incantato tutti conquistando il pass per la Champions. "Già quando giocavamo insieme si vedeva che era bravo, era sempre interessato alla parte tecnica e tattica. S'è preparato, ha lavorato tanto con i giovani fino ad arrivare alla prima squadra. All'Inter non è riuscito a fare bene, ma s'è rifatto. Ora è tra i top manager, la sua Atalanta è stata spettacolare. Noi ex del Pescara ci sentiamo ogni tanto, Gian Piero si fa sentire spesso"

Quale grande squadra, quando sarà finito il suo ciclo alla Dea, sarebbe adatta a lui? "Lui ha la faccia da Juve, è cresciuto lì. Magari gli daranno una chance".

Clicca PLAY sul PODCAST in basso per l'intervista completa