Pescara, l'ex Junior: "Non mi aspettavo tante difficoltà, ma bisogna credere nella salvezza"

vedi letture

L’ex stella del Pescara Leo Junior (62 presenze e sei reti dal 1987 al 1989) ai microfoni di Rete 8 ha espresso preoccupazione per la situazione in casa biancoazzurra: “Dal Brasile cerco di tenermi informato anche perché sono legatissimo al Pescara e a Pescara. La situazione è preoccupante, non mi aspettavo un campionato di così grande sofferenza anche se da lontano non è opportuno o corretto dare giudizi. Posso solo incoraggiare l’ambiente dicendo ai giocatori di credere nella salvezza perché può succedere ancora di tutto, l’importante è dare il massimo fino alla fine e andare oltre i propri limiti”.