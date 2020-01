Fonte: Marco Conterio

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bayer Leverkusen sta cercando un centrale difensivo e ha fatto un'offerta alla Juventus per Cristian Romero, attualmente in prestito secco al Genoa. l'argentino classe 1998 in questa stagione ha collezionato finora 22 presenze. Intermediari al lavoro in Germania ma i tempi tecnici col TMS stringono e l'operazione è difficile che si concretizzi.