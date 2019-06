TMW - Lione, nel mirino ci sono Nzonzi e Dalbert

© foto di Giulia Borletto

Il Lione punta all'Italia con i possibili arrivi di Steven Nzonzi e Dalbert. Il giallorosso nell'ultima stagione non ha fatto estremamente bene, mentre i neroblù vorrebbero cedere il terzino intorno ai 15 milioni. Entrambi però sono finiti sul mercato e nell'obiettivo del Lione, come Joachim Andersen, per cui c'è una proposta da 25 sul tavolo: lui, però, preferisce la Premier League.