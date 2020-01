TMW - Lione sorpassa le italiane: Matias Vina vicino. Atletico sullo sfondo

Fonte: di Simone Bernabei

© foto di Giulia Borletto

Il futuro di Matias Vina salvo sorprese dell’ultimo minuto non sarà in Italia. Terzino sinistro classe ‘97 del Nacional di Montevideo, Vina ha recentemente vinto il premio di miglior giocatore del campionato uruguayano conquistandosi anche il posto da titolare nelle Celeste di Tabarez.

Nelle ultime settimane diverse big italiane si erano interessate al suo profilo, fra queste Juventus e Roma oltre al Napoli. Ma come detto difficilmente potremo vedere l’mvp della Primera Division uruguayana in Serie A: il Lione infatti è in netto vantaggio sulla concorrenza, con i francesi che stanno portando avanti la trattativa col Nacional. Sullo sfondo il rinnovato interesse dell’Atletico Madrid dove potrebbe ritrovare il connazionale Cavani, con i Colchoneros che hanno riattivato i contatti visto l’infortunio dell’altro obiettivo per la corsia mancina, ovvero Ait-Nouri dell’Angers.