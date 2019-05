TMW - Lippi: "Allegri? Quando si ha contratto con la Juve non si va via"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

C'era anche Marcello Lippi alla presentazione a Viareggio del 'Marco Polo Sport Center' (il nuovo centro sportivo frutto di una iniziativa imprenditoriale che lo vede al fianco di suo figlio davide ed altri imprenditori). L'ex ct azzurro ha parlato di vari temi tra cui il possibile ritorno alla guida della nazionale cinese: "Sono stato sette anni là e sono stato benissimo. Mi fa grande piacere questo interesse e questa stima nei miei confronti. Sono stat in Cina la settimana scorsa, abbiamo parlato. Vedremo cosa maturerà". Poi sulla Juve: "Da anni dai tempi di Boniperti il motto è sempre stato: vincere non è importante ma è l'unica cosa che conta. Allora si è travisato e si è pensato che alla Juve si bada a vincere e basta e non importa se si gioca bene o male. Che poi sia successo anche questo, non vuol dire che la tradizione juventina sia fatta solo di squadre che non giocavano bene e vincevano. Se non si gioca bene alla lunga non si vince. Ho avuto delle Juventus aggressive, con grande forza fisica, ma anche con qualità di gioco. Poi si fanno anche partite meno spettacolari. E' la filosofia di un ambiente: in altre nazione è difficile vedere ad esempio una squadra spagnola che non gioca bene perchè quella è la loro filosofia di gioco. Juve- Champions? Non ce l'ha fatta per un motivo: nei quarti di finale se non disponi di tutti i tuoi migliori giocatori al massimo, contro queste squadre perdi. Senza Chiellini, Mandzukic, Cuadrado, Douglas Costa è troppo dura.

Allegri fa bene a restare alla Juve?

"Ha un altro anno di contratto e per esperienza dico che non si va via dalla Juve quando si ha il contratto con i bianconeri"

Ieri ha brillato di nuovo Messi...

"Ha fatto il fenomeno, ma accanto aveva De Gea, Sergi Roberto, Jordi Albi, Piquè, Vidal, Busquets. Messi fa la differenza anche perchè accanto ha giocatori che giocano al 110%. Così come aveva fatto Ronaldo a Torino contro l'Atletico: era stato decisivo anche grazie ai suoi compagni che erano al top. Messi in Nazionale argentina evidentemente non ha gli stessi giocatori e non fa la differenza".

