tmw Lippi e il futuro: "Non farò più l'allenatore, ma potrei comunque tornare nel calcio"

vedi letture

Intervenuto al 'Festival dello Sport', il ct campione del mondo Marcello Lippi ha escluso la possibilità di tornare ad allenare, seppur manifestando la voglia di rientrare in pista in altre vesti: "Non farò più l’allenatore. Se vengono a crearsi una serie di condizioni, qualcosa farò. Ma è presto per annunciarlo, prima dobbiamo sconfiggere il virus. È assurdo che il mondo non si unisca per trovare una cura permanente”, le sue parole raccolte dall'inviato di TMW.