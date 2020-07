tmw Lippi: "L'Atalanta ora è la fidanzata d'Italia. Può vincere la Champions"

Al Caffè della Versiliana a Marina di Pietrasanta Marcello Lippi ha parlato oggi anche dell'Atalanta riservandole grandi elogi. "Gasp lo conosco bene - ha detto - ha passione e competenza. L'Atalanta l'ho allenata anch'io e il presidente era lo stesso di adesso, Antonio Percassi. Già allora c'era grande attenzione al settore giovanile. A Zingonia si allenavano tutte le squadre, anche le giovanili. I bambini vedevano i calciatori e avevano l'esempio di cosa potevano diventare. Ora ci sono solo più stranieri, ma bisogna essere bravi a prendere quelli giusti. Adesso dico che l'Atalanta è la fidanzata d'Italia: non può non piacere, per come è stata costruita e come gioca. Può vincere anche questo tipo di Champions, saranno partite secche e l'Atalanta nelle ultime 12 gare ne ha vinte 11 e pareggiate una, con la Juve al 93'"

