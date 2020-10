tmw Lippi: "Mancini bravo a creare un gruppo: quest'Italia gioca bene e lotterà per l'Europeo"

Intervenuto al 'Festival dello Sport', il ct campione del mondo Marcello Lippi ha parlato tra i tanti argomenti anche del nuovo corso azzurro. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TMW: "Mancini ha grandi alternative ed è stato bravo a creare un gruppo molto largo. Ha fatto capire agli allenatori dei club che la Nazionale ha un ruolo di primo piano. Oggi il 65% dei giocatori in A sono stranieri e perciò selezionare è ancora più difficile. Questa Nazionale gioca un bellissimo calcio. Lotterà per vincere all'Europeo come tutte le top, per una questione di storia e tradizione. Di DNA, insomma. Non c'è motivo perché non possa crescere nelle individualità, i Caputo della situazione matureranno anche a livello internazionale e possono ambire a fare risultati".