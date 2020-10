tmw Lippi: "Zidane il più grande che ho allenato. Come Pirlo, Zizou sa comunicare coi campioni"

Intervenuto al 'Festival dello Sport', il ct campione del mondo Marcello Lippi ha risposto anche alla consueta domanda sul più grande calciatore allenato in carriera: "È stato Zinedine Zidane. Come Pirlo, Zizou sa comunicare con i grandi. I top in panchina non vincono con il pressing o il raddoppio di marcatura, ma convincendo i grandi giocatori a seguirli. Così vincono i grandi allenatori", la sua risposta raccolta da TMW.