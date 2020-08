tmw Lo Shakhtar sfida l'Inter, il ds: "Il presidente un visionario. Daremo tante altre stelle alle big"

vedi letture

Nel corso della lunga intervista a Tuttomercatoweb.com, il ds dello Shakhtar Donetsk, Josè Boto, ha parlato anche del progetto degli arancioneri e del segreto di una squadra da lunghi anni al top in Europa. "Il segreto è la visione del presidente e questa non cambia a causa dei risultati. Tutti sanno che dobbiamo lavorare secondo le sue idee e lo facciamo con entusiasmo, perché è il segreto di questo club. Che è come una famiglia. Quali saranno le prossime stelle che arriveranno dallo Shakhtar? Posso dire che ne verranno molte di stelle in futuro nei grandi campionati Europei...".