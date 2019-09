TMW - Lotito: "Lazio femminile orgoglio della nostra famiglia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A margine della presentazione della Lazio femminile, il presidente del club biancoceleste, Claudio Lotito, ha parlato alla stampa presente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "La vostra presenza rappresenta un rapporto paritetico, non solo di genere. Come ricorderete, presi una squadra che non esisteva più. Nelle norme d'iscrizione al campionato maschile, abbiamo inserito a livello federale l'obbligo di prevedere formazioni femminili. Noi trattiamo nella stessa maniera il calcio maschile e quello femminile. Proprio per questo ho delegato a Mauro Bianchessi anche la responsabilità della Lazio Women. È con orgoglio che siamo qui stasera, davanti a una platea di persone che hanno l'orgoglio dell'appartenenza. Abbiamo traslocato la squadra a Formello e allestito una serie di strutture che consentano di sentirsi orgogliosi. Dal punto di vista strutturale, il nostro centro sportivo sarà tra i primi in Italia e in Europa. Non siete sole, siete l'orgoglio della nostra famiglia e sempre forza Lazio!".