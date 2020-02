vedi letture

tmw Luca Percassi: "Serata straordinaria, un risultato incredibile"

L'ad dell'Atalanta, Luca Percassi, parla dopo lo storico 4-1 al Valencia di stasera. "Ringraziamo la tifoseria per l'attaccamento, speriamo sempre di fare cose fatte bene per rivivere questo momento. E' un risultato incredibile per il numero di gol fatti, anche stasera abbiamo capito quanto sia alto il livello di questa competizione. Il ritorno sarà apertissimo e difficile però abbiamo vissuto una serata straordinaria. Il loro gol? Non possiamo rimpiangere un gol sul 4-1. Ovvio, puoi cercare la perfezione ma se avessero detto prima della gara che avremmo vinto 4-1, non ci avremmo creduto. Dobbiamo essere molto contenti e considerare però anche la qualità e la forza di un avversario duro da affrontare. Ilicic? Se lo merita, siamo contenti, c'è poco da aggiungere. Josip ha raggiunto una maturità incredibile, è sotto gli occhi di tutti. E' all'apice della sua carriera qui".