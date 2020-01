© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

È fatta per Alessandro Florenzi al Valencia ma cambia la formula rispetto alle previsioni. Alessandro Lucci ha ultimato il summit a Trigoria con la Roma. Florenzi va in Spagna in prestito secco. Cinque mesi, prestito gratuito, il Valencia voleva vincolare l'obbligo alla Champions ma visto l'ingaggio da top di Florenzi, le parti hanno deciso di trovare un accordo comune per il prestito fino a giugno.