tmw Ludogorets, Anicet: "Ci abbiamo provato, ma l'Inter è una squadra molto forte"

Anicet Albel, attaccante del Ludogorets, commenta in zona mista il ko subito con l'Inter. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: Ci abbiamo provato, ma alla fine l'Inter ha vinto 2-0. I nerazzurri sono un'ottima squadra, ma siamo un po' delusi dal risultati. Abbiamo avuto alcune occasioni per segnare ma non ci siamo riusciti, potevamo fare meglio".

L'Inter?

"Quando è entrato Lukaku si è fatta dura per noi. Tutti sanno che è un attaccante fortissimo, ci ha messo in difficoltà. Il suo ingresso ha cambiato la gara"

C'è fiducia per il ritorno?

"Sarà sicuramente durissima, ma dobbiamo crederci. Se non ci credi, non può succedere. L'Inter è in vantaggio di 2 reti, dobbiamo cercare di giocare meglio di oggi per raggiungere un buon risultato"

Mister Vrba?

"È un allenatore che vuole vincere tutte le gare. Tutti lo ascoltano, è importante per noi. Ovviamente non è soddisfatto per il risultato di oggi".