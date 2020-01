TMW - Malagò chiama Zaniolo e gli racconta... il suo infortunio al crociato

Fonte: Dario Marchetti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha chiamato Nicolò Zaniolo per salutarlo dopo l'infortunio. I due, come raccolto da TMW, hanno parlato a lungo al telefono, col talento della Roma che è stato rincuorato e caricato in vista del recupero. Malagò avrebbe dichiarato a Zaniolo di essere stato lui stesso operato per ben due volte al crociato dal prof. Mariani, tornando sempre più forte di prima. Una telefonata che avrà sicuramente fatto piacere al classe '99 e alla sua famiglia.