Fonte: Dal nostro inviato, Tancredi Palmeri

"Non credo debbano esserci dubbi sul fatto che Klopp debba essere l’allenatore dell’anno, con quello che ha fatto e vinto". A parlare è Roberto Mancini, ct dell'Italia, ospite a Milano dei prestigiosi FIFA Football Award. "Per vedere degli italiani al The Best? Devono fare bene in Champions. E all'Europeo...", le brevi battute rilasciare ai cronisti presenti.