© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Mandzukic è ai margini del progetto Juventus e la Vecchia Signora, da tempo, cerca un compratore per la punta croata finita nel dimenticatoio con Maurizio Sarri. In Qatar sembrava a un passo ma per questione d'accordo tra club, e col giocatore, è arrivata la fumata nera. Per gennaio ci sono degli interessamenti dall'Inghilterra (Manchester United) e ventilati sondaggi spagnoli (Siviglia) ma la società che si rifarà sotto è il Borussia Dortmund.

Caccia alla punta I gialloneri, eurorivali dell'Inter, cercano un nove per gennaio per rinforzare la batteria d'attaccanti di Lucien Favre. Rispetto alla scorsa stagione, la vena realizzativa di Paco Alcacer si è fermata a 5, gli stessi di Marco Reus, e la dirigenza prenderà presto contatti con la Juventus per cercare di portare Mandzukic al BVB. Con il giocatore che non disdegnerebbe l'ipotesi giallonera.