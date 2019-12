© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Kostas Manolas, difensore del Napoli, parla in mixed zone dopo il successo contro il Genk nell'ultima giornata della fase a gironi di Champions League che porta gli azzurri agli ottavi: "Milik è un giocatore importantissimo per noi, speriamo che trovi continuità. Giocato per Ancelotti? Noi giochiamo sempre per la squadra, per i tifosi, per noi stessi, per tutti, anche perché una vittoria porta serenità. Ho sentito dire che giochiamo contro... queste cose non succederanno mai, mai".