TMW - Marotta attacca Paratici: "Sue frasi su Icardi sono fuori luogo"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Giuseppe Marotta attacca Fabio Paratici, direttore dell'area tecnica della Juventus che negli ultimi giorni a più riprese ha parlato di Mauro Icardi: "Il gioco del calcio è un bar, un circo, e in alcuni momenti accettiamo certe dinamiche - ha dichiarato l'amministratore delegato dell'Inter a margine dell'Assemblea degli Azionisti -. L'affermazione è a mio giudizio fuori luogo, Icardi è un nostro tesserato ed è giusto che decidiamo noi insieme a lui quello che sarà il suo futuro".

Se Icardi si rifiutasse di rinnovare cosa succederebbe?

"L'impegno che mi sono personalmente assunto quando ho incontrato Wanda era quello di formulare una nostra proposta per il rinnovo del contratto, una proposta fatta con grande rispetto e responsabilità. Poi quella che sarà l'evoluzione della vicenda lo vedremo più avanti, ma Icardi ha altri due anni e mezzo di contratto con noi ed è azzardato parlare di rottura".

C'è già stato un confronto tra Icardi e il gruppo nerazzurro?

"Non lo so. Oggi c'era allenamento e Icardi era presente sottoponendosi a cura fisioterapica. Ora però spero si possa tornare a pensare al campo e quindi alla sfida contro il Rapid Vienna".

Il Presidente però sul suo futuro ha detto mai dire mai.

"Icardi non è sul mercato, non solo per la scadenza del contratto ancora lunga ma anche perché l'Inter se lo vuole tenere stretto. Se poi ci saranno evoluzioni diverse questo dipenderà dalle sue volontà. Noi non vogliamo fare alcuna azione di forza, se un giocatore vuole andare via nessuno lo può trattenere. Mi pare però che in questo caso non ci siano queste sensazioni e quindi si possa continuare ancora a lungo con lui".