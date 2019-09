TMW - Matuidi e i buu razzisti: "C'è la tecnologia, basta vietare l'ingresso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Non bisogna fermarsi". Blaise Matuidi, nell'intervista a TMW, ha affrontato anche il tema del razzismo che continua a funestare il calcio italiano. "È una cosa - spiega il centrocampista della Juventus - su cui il mondo del calcio deve lavorare.

Ormai c’è la tecnologia, basterebbe vietare a chi fa i 'Buu' razzisti di entrare allo stadio perché sono cose che non devono succedere in una partita di calcio e penalizzano chi non ha colpe e viene soltanto per tifare la sua squadra, non è giusto”.