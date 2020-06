tmw Mavididi al Montpellier, le cifre. Alla Juve percentuale sulla futura rivendita

Stephy Mavididi proseguirà la sua carriera in Ligue 1. Dopo la stagione in prestito al Digione, la Juventus ha ceduto a titolo definitivo al Montpellier l'attaccante classe '98 per una cifra intorno ai 6.5 milioni di euro. Al club bianconero, però, resta anche una percentuale sulla futuro rivendita che ha permesso ai due club di arrivare in tempi rapidi alla fumata bianca. Al giocatore un contratto da circa 600mila euro a stagione.