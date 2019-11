Simpatico siparietto con protagonista Dries Mertens in zona mista. L'attaccante del Napoli è passato davanti ai giornalisti e qualcuno gli ha chiesto una battuta, ma il belga ha risposto scherzando: "Non posso, altrimenti... pagano" facendo riferimento, evidentemente, alle recenti sanzioni. Una frase detta comunque con ironia, che testimonia il clima di ritrovata serenità dopo la bufera delle settimane scorse.

Siparietto in mixed con #Mertens

"Non posso parlare, altrimenti..." e mima gesto del denaro in riferimento alle multe del club

🎥 @ivanfcardia pic.twitter.com/PK8DJ5hRjT

— Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) November 27, 2019