tmw Messi studia i segreti della Juve. Lungo colloquio con Pjanic durante il walkaround

Lionel Messi si prepara ad una gara importantissima per la stagione sua e del Barcellona, che ha fretta di dimenticare il Clasico e portarsi avanti nella pratica Champions League, con un ottavo da raggiungere il prima possibile: domani di fronte ci sarà una Juventus ricca di assenti e arrabbiata, ma la Pulga non ha intenzione di fare sconti. L'argentino, tra i più attivi durane il walkaround sul prato dell'Allianz Stadium da poco conclusosi per i calciatori del Barcellona, si è infatti trattenuto a lungo al centro del rettangolo con l'ex della gara, Miralem Pjanic: oltre cinque minuti di colloquio in cui l'argentino di certo avrà chiesto al nuovo compagno tutti i segreti del prossimo avversario.