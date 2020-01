Fonte: dall'inviato Antonio Vitiello

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Milan è attivissimo sul mercato e dopo aver salutato Suso, si è buttato su Alexis Saelemaekers: intesa raggiunta nel pomeriggio con l'Anderlecht sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. I rossoneri dunque attendono l'arrivo del giocatore in Italia per sottoporlo alle visite di rito e ufficializzarlo come nuovo rinforzo per Pioli.