tmw Milan, Bennacer oggi non si è allenato per un problema all'adduttore: domani gioca Tonali

C'è una novità dell'ultim'ora nella formazione del Milan, atteso dal nono turno di campionato. Come raccolto da TMW, se il resto dell'undici di mister Bonera appare confermato, a centrocampo Sandro Tonali prenderà infatti il posto di Bennacer, che oggi non si è allenato per un problema all adduttore.

Questa, nel dettaglio, la probabile dei rossoneri nella sfida di domani, alle ore 15, contro la Fiorentina:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Rebic. Allenatore: Daniele Bonera.