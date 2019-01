Franck Yannick Kessie può finire sul mercato a giugno, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla Champions League. L'ivoriano, ex Atalanta, è marcato stretto da Chelsea e Tottenham, che si aggiungono alle pretendenti cinesi - che però Kessie non sembra voler ascoltare - e al Paris Saint Germain che, però, ha problemi con il fair play finanziario.

OBIETTIVO CHAMPIONS - Se il Milan non dovesse raggiungere il quarto posto, allora l'africano rischierebbe di fare armi e bagagli e dover partire, garantendo comunque una discreta plusvalenza ai rossoneri. La valutazione è di 40 milioni di euro, anche se Kessie deve essere ancora riscattato - succederà al termine della stagione - dall'Atalanta.