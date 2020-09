tmw Milan, continua la caccia al secondo portiere: incontro con l'agente di Sportiello

Il Milan continua a cercare un secondo portiere da affiancare a Donnarumma nella prossima stagione. Nella giornata di oggi, come raccolto dalla nostra redazione, è arrivato in sede l'agente Giuseppe Riso per parlare con la dirigenza di Marco Sportiello, classe '92. Potrebbe quindi essere l'estremo difensore dell'Atalanta l'erede di Asmir Begovic, tornato al Bournemouth per fine prestito, come dodicesimo.