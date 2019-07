Fonte: Antonio Vitiello

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Importanti novità di mercato in casa Milan, per quanto riguarda le uscite. I rossoneri sono pronti a cedere l'attaccante Patrick Cutrone. Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, infatti, il giovane centravanti classe '98 ha lasciato il ritiro della sua squadra negli Stati Uniti, e sta tornando in Italia per chiudere il suo trasferimento in Premier League, in forza al Wolverhampton. Le ultime cifre circolate parlano di un affare da 18 milioni di euro di parte fissa corrisposta al Milan, più una restante quota in bonus.