TMW - Milan e Juve al lavoro per Paquetà-Bernardeschi. Ma c'è distanza

Più di un'idea di mercato. Un'ipotesi di lavoro che sta prendendo forma nelle stanze di casa Juventus e di casa Milan. Federico Bernardeschi in rossonero e Lucas Paquetà in bianconero. Per esigenze tattiche, per cicli finiti, per addii segnati. Il ds Paratici e i colleghi Boban-Maldini sono consci di dover trovare nuove soluzioni per i giocatori ora in rosa. Berna ha grandi potenzialità e considerazione ma tatticamente non è riuscito a trovare una sua dimensione in una Juventus che potrebbe aver esaurito il tempo della clessidra per attenderlo. Il Milan lo accoglierebbe volentieri, intermediari ed entourage ne sono già a conoscenza. Stefano Pioli avrebbe per lui pronto un ruolo da esterno nel 4-4-2, capace di agire anche dietro le punte e nel tridente. Bernardeschi piace al Milan e dall'altra parte Paquetà è una soluzione gradita alla Juventus. L'ultimo esperimento del diez brasiliano, Diego, non è andato come sperato ma erano altri tempi e un altro calcio. La Juventus crede di avere una lacuna tattica nel ruolo, con Aaron Ramsey che ancora fatica a essere al 100% negli ingranaggi di Maurizio Sarri. Paquetà al Milan è stato all'inizio una meraviglia ma col passare del tempo una delusione. La Juve pensa di poterlo rilanciare e che lo scambio col Milan, a livello di bilancio e anche tecnico, possa soddisfare entrambe. Il problema, però, è che i conti non tornano perché i bianconeri chiedono un conguaglio che al momento non torna per Boban e Maldini. Agenti e intermediari, però, sono al lavoro. Sono ore calde e i contatti vanno avanti.