TMW - Milan, Gazidis: "Convinto che faremo una gran gara contro la Juve"

Fonte: dagli inviati Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ivan Gazidis, intervenuto durante la presentazione del libro "Sempre Milan", avvenuta oggi in Duomo, ha parlato così della squadra, che in campionato stenta: “La nostra squadra è giovane e sta crescendo. Con la Lazio abbiamo perso, ma c’è stata una grande opportunità per crescere. Dobbiamo pensare al presente, amo questo tipo di opportunità. Speriamo di avere tante occasioni anche in Europa in futuro. Giocheremo contro la miglior squadra italiana. Oggi abbiamo imparato tanto sulla storia del club, ma come proprietà vogliamo creare nuova storia. Sono convinto che potremo fare una grande partita contro la Juve. Credo che questi match aiutino a tornare sulla strada per tornare ad essere un grande club. Questa sera abbiamo parlato della storia de club. Dobbiamo creare anche noi storia. Il nostro team di lavoro è assolutamente concentrato per tornare in questa direzione. Ci saranno alti e bassi ma questa è la direzione chiara verso cui stiamo andando. Partite come queste sono opportunità per i nostri giocatori. I nostri giocatori sono giovani ma hanno grandi motivazioni, hanno desiderio di imparare, hanno fame di crescere. Hanno uno spirito che è meritevole di questo club. Sono convinto che giocheranno bene questo weekend".